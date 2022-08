La Francia brucia: un grosso incendio colpisce la Gironda

L'arida estate europea sta producendo grosse difficoltà a sud di Bordeaux, dove sono state evacuate 10 mila persone. In arrivo aiuti da Germania, Grecia, Polonia e Commissione europea

Da alcuni giorni un'ampia zona boschiva nella Gironda, un dipartimento nel sud-ovest della Francia che si affaccia sul golfo di Biscaglia, è colpita da vari incendi. Solo nella giornata di mercoledì sono bruciati circa 6.200 ettari. Le persone evacuate finora sono circa 10.000, provenienti soprattutto dai comuni di Landiras, Belin-Béliet, Hostens e Saint-Magne, a circa 60 chilometri a sud di Bordeaux.

I pompieri intervenuti finora sono 1.110. Tra le strategie per cercare di limitare l'incendio c'è quella di scavare all'interno dei boschi delle vie tagliafuoco con dei bulldozer. Arnaud Mendousse, portavoce dei pompieri della Gironda, ha spiegato alla Radio statale francese che la forza del vento rischia di rendere vani questi interventi perchè in grado di spostare resti naturali infuocati per centinaia di metri.

Aiuti internazionali per sostenere gli sforzi francesi sono stati inviati da Germania, Grecia, e Polonia e presto arriveranno anche da Romania e Austria. La solidarietà di questi paesi ha ricevuto i ringraziamenti del presidente francese Emmanuel Macron via Twitter.

L'Allemagne, la Grèce, la Pologne, et dans les prochaines heures la Roumanie et l'Autriche : nos partenaires viennent en aide à la France face aux incendies. Merci à eux. La solidarité européenne est à l'œuvre ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 11, 2022

Anche la Commissione europea ha scelto di aiutare la Francia: nella giornata di giovedì è stato annunciato l'invio di quattro canadair della flotta dell'Unione europea dal Commissario europeo incaricato della gestione delle crisi, Janez Lenarc.



Proprio un mese fa, nella stessa zona c'era stato un grosso incendio, che aveva bruciato circa 13 mila ettari secondo i dati del prefetto. In totale, più di 40 mila ettari sono bruciati quest'anno in Francia, secondo i dati del governo.