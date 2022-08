Arrivano i medici cubani in Calabria, ma sono spie o schiavi?

Il presidente della regione Occhiuto annuncia l'accordo con il governo dell'Avana. Solo che i camici bianchi sono spesso usati dal regime cubano più come soft power e valuta di scambio che per la loro effettiva bravura

“I nostri bandi sono andati deserti”, è il motivo per cui il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto dice di aver siglato un accordo con il governo di Cuba per avere 497 medici da destinare agli ospedali della Regione: i primi 33 a settembre. “Se mancano i medici, che facciamo?”, si è giustificato, lamentando un sistema sanitario “poco attrattivo”. Occhiuto è di Forza Italia. L’esponente dunque di un partito che è dichiaratamente nato per “impedire ai comunisti di andare al governo” e che ora chiede invece aiuto a un governo comunista si è prestato sui Social a evidenti ironie. Sugli stessi social si è osservato che “i bandi non sono andati deserti perché i medici calabresi e italiani sono svogliati”, ma “perché molte proposte erano irricevibili”. “Dopo tanti anni di studi per il conseguimento del titolo e della specializzazione, la formula dei contratti a tempo determinato e corrispettivi non adeguati alle prestazioni richieste sono un pugno nello stomaco, perciò, improponibili”. Si dice pure che “nei reparti c’è una canea di intoccabili e, giustamente, le eccellenze preferiscono emigrare piuttosto che soddisfare le voglie dei politici di turno che impongono figli e figliocci alla carica di primario”. E si accenna all’ingerenza della ’ndrangheta. Ma questo è il versante italiano del problema.