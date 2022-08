Pure i sigari vanno in fumo. Il disastro di Cuba continua

L’incendio di Matanzas, capitale dell’omonima provincia cubana, scoppiato il 5 agosto scorso, è stato domato ufficialmente solo l’altro ieri. “E’ stato un giorno di vittoria contro il fuoco e vittoria genera vittoria”, ha celebrato il presidente Miguel Díaz-Canel. Intanto, dopo essere rimasta chiusa per due giorni non appena rientrata in funzione, è saltata nuovamente la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, una delle più grandi dell’isola. Il disastro di Cuba, in tutti i sensi. E’ un disastro il fulmine che ha dato fuoco a un deposito di combustibile a Matanzas, novanta chilometri a est dell’Avana. Era il più grande dell’isola, e a giugno vi era stato immagazzinato il contenuto di 700.000 barili arrivati dalla Russia. Dopo il primo serbatoio di venerdì sabato è esploso un secondo, domenica un terzo, e martedì un quarto: la metà di un totale di otto depositi. Un addetto alla sicurezza è morto, 14 vigili del fuoco sono dispersi, 125 persone sono ferite, cinquemila residenti nella zona sono stati costretti all’evacuazione. Alimentato da un forte vento il fuoco ha divampato per sei giorni, malgrado l’arrivo di soccorsi da Messico e Venezuela. Anche l’America ha offerto aiuto, e un po’ a sorpresa via Twitter il viceministro degli Esteri Carlos Fernández de Cossio ha reso noto che Cuba ha accettato, ringrazia e i due governi si mantengono in “frequente contatto” sull’emergenza. Avanzando di cento chilometri, il fumo è arrivato fino alla capitale, e sono iniziate le piogge tossiche.

