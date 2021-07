Il tramonto di Cuba non ha niente a che fare con l'embargo

A mani nude contro il regime, a volto scoperto contro i caschi neri, soli contro le mazze degli squadristi, “patria e vita” contro gli sbirri del “patria o morte”. C’è qualcosa di tenero e primitivo nella protesta dei cubani, di epico ed elementare. Cos’hanno da perdere? Dignità o disperazione, speranza od incoscienza, chiamatela come volete: sono giovani senza futuro e artisti senza voce, casalinghe in eterna coda e studenti in perenne attesa, pensionati alla fame e lavoratori alla frutta. Sudditi sacrificati al regno, cittadini senza cittadinanza, fedeli senza fede, devoti a forza.

