A Cuba il regime è stato preso di sorpresa: la sua intelligence è in Venezuela

La protesta è continuata per il terzo giorno di fila. Il regime reagisce in modo duro ma molti agenti cubani sono da tempo impegnati ad aiutare Maduro a Caracas

Un video che gira sui social mostra la folla che avanza su una delle vie principali di Camagüey, a Cuba. Un gruppo di simpatizzanti del regime, affiancato a un cordone di polizia, fa cenno alla folla di non proseguire. Ma varie centinaia di persone invece continuano, scandendo lo slogan “sì, si può!”. Nel momento in cui la manifestazione raggiunge gli agenti, quando lo scontro fisico sembra imminente, gli agenti si scansano per far passare i dimostranti, che festeggiano.