A Roma gli psicologi incontrano gratis i cittadini

Sedute gratuite a Piazza Santi Apostoli. L'iniziativa promossa dalla piattaforma PsiOra

La piattaforma PsiOra lancia un’iniziativa per fare incontrare psicologi e cittadini. Giovedi 30 giugno, in piazza Santi Apostoli a Roma, saranno allestiti dei gazebo ad accesso libero dove chiunque potrà fare una seduta con uno psicologo. In contemporanea nelle scuole che aderiscono al progetto, gli alunni potranno accedere a delle sedute di gruppo, curate da due professionisti.

L’iniziativa, come si legge nel comunicato di PsiOra, vuole sensibilizzare sulla mancanza di investimenti per la promozione del benessere psicologico, nonostante i dati evidenzino un disagio profondo. In molti, secondo i dati del Cnop non portano a termine la terapia, oppure non la iniziano, proprio per ragioni economiche (rispettivamente 27,5 e 21 per cento del totale). Al contempo PsiOra vuole, con un’azione pubblica, colpire lo stigma che accompagna da troppo tempo le persone che decidono di rivolgersi ad un percorso psicologico.

Tra le proposte della piattaforma quella di istituire “un servizio di psicologia territoriale, un servizio di psicologia scolastica e lo psicologo di base” e al contempo prevedere una retribuzione adeguata per gli specializzandi, come avviene per i medici.