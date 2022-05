Milano animale: come la città viene popolata da roditori, lupi e specie esotiche

Nella Milano dallo sviluppo verticale che ambisce - per una sorta di provincialismo rovesciato - a dotare il suo orizzonte dello skyline tipico dei ‘Financial District’ è ancora possibile fare aperitivo in compagnia di una pantegana. Il fortunato incontro è avvenuto due sere fa, tra i tavoli esterni di un bar a due passi dal Duomo. Nel locale, dall’aspetto vagamente bohémien, si raduna ogni sera l’umanità più varia: turisti americani, fotoreporter, baby gangster in libera uscita. A rompere la monotonia blasé, dicevamo, è stata una pantegana: gli avventori hanno seguito con lo sguardo il roditore mentre faceva zigzag tra i tavolini, per poi scomparire dentro una breccia nella vicina Loggia dei Mercanti.

