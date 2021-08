Sindrome verticale. Milano come Dubai, ma senza deserto sotto

È impossibile non notare con sorpresa, ogni volta che si torna a Milano, l’apparizione improvvisa di nuovi grattacieli all’orizzonte, che sia in prospettiva in fondo a un viale o da lontano dalla tangenziale. Gru, impalcature, ruspe, cantieri. Da lontano spuntano nuovi gruppetti di torri che riflettono i raggi del sole, o avvolte in un alone di nebbia-smog, come una downtown di una qualsiasi città americana quando ci si eleva momentaneamente sul cavalcavia della superstrada e si cerca di fare una foto in corsa dal taxi. Sembra uno sguardo passatista alla Marcovaldo, ma Milano è l’unica città italiana dove questo accade con questa rapidità sorprendente. Siamo disabituati.



