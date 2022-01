Il caso di Trieste e le inchieste morbose in tv

Lui, lei, l’altro e fin qui siamo al classico. Tutto il resto è un guazzabuglio insondabile, un giallo così intricato, contraddittorio, sfaccettato che ci vorrebbe la fantasia di John Grisham per inventarselo ma soprattutto per trovare una chiusa che rimetta insieme tutte le tessere. Per la serie: realtà batte fiction cinque a zero e non è certo la prima volta. A dare un senso a questa miscellanea di indizi che sbattono tra loro, testimonianze incrociate, sospetti, veleni familiari e piste fin troppo ovvie per essere credibili ci stanno provando in tanti da oltre un mese: dirette televisive, criminologhe sexy col tacco 12, avvocati presenzialisti, detective da salotto, inviati affannati dietro la mascherina di prammatica. Il convitato di pietra, quello che incombe ma non parla, sono gli investigatori: presenza evanescente, quasi un ologramma sullo sfondo, sembrano sempre un passo indietro, sempre a rincorrere le rivelazioni, vere o farlocche, rilanciate a catena dalle telecamere. Perché il mistero di Trieste, la scomparsa e la morte di Liliana Resinovich, 63 anni, ex impiegata della regione, si è dipanato, fin dall’inizio, sotto i riflettori e questo, Avetrana docet, cambia parecchio. Le inchieste mediatiche sono la dimostrazione più evidente delle teorie della meccanica quantistica: l’osservazione costante di un fenomeno cambia la realtà stessa, la distorce, la modifica.

