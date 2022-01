La Memoria viva dell'Europa

Di cosa parliamo quando parliamo di antisemitismo in Europa? Prendiamo la Svezia. Gli episodi antisemiti hanno rappresentato il 27 per cento di tutti i crimini di odio religioso nel 2020 in Svezia, dove gli ebrei costituiscono lo 0,1 per cento della popolazione. Il Consiglio nazionale svedese per la prevenzione della criminalità pubblica ogni due anni un rapporto sui crimini ispirati dall’odio. Questi sono i nuovi risultati. Possono essere proiettati ovunque in tutta Europa. Parliamo di una minuscola comunità che, tuttavia, è oggetto di gran parte dei crimini di natura religiosa e ideologica.

