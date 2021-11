Arrestata a Milano una islamista accusata di terrorismo. Le nuove rotte dei foreign fighters

Non sono tornate, anzi non se ne erano mai andate. Le novelle spose dell’Isis che reclutano altre donne, che fanno proselitismo e organizzano “workshop” in rete continuano ad alimentare il processo di radicalizzazione che Milano conosce bene. L’ultima giovanissima aspirante jihadista di origini kosovare è stata arrestata mercoledì mattina dalla Digos di Milano in via Padova dove viveva con il fratello. Bleona Tafallari, nickname Al Muhajirah (la sposa pellegrina) ha 19 anni e si era radicalizzata a 16 anni. A gennaio aveva sposato in Germania Perparim Veliqi, 21enne islamista di origini kosovare vicino alla cerchia di Kujtim Fejzulai che, mentre il mondo intero cercava di salvarsi dalla pandemia, il 2 novembre del 2020 a Vienna ha ammazzato quattro persone. La giovane è accusata di terrorismo internazionale perché farebbe parte della neonata organizzazione Leoni dei Balcani affiliata all’Isis su cui si stava indagando dopo l’attentato di Vienna. Gestiva un network femminile ed era in contatto con il capo di una cellula dell’Isis in Kosovo.

