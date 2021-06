I blackout di Milano, la città smart che vuole tutto elettrico

Da lunedì l’energia elettrica a Milano scarseggia. Anche ora, nel momento in cui scriviamo, i social – anch’essi operativi grazie all’elettricità – sono pervasi da accorate e circostanziate lamentele con indicazione di via, cap o quartiere, in particolare Porta Romana. Lo stesso quartiere, ironia della sorte, in cui si stabilì Umberto Boccioni che insieme agli altri Futuristi celebrò l’elettricità come simbolo del progresso: citiamo solo il celebre “Rissa in galleria” del 1910 ammirabile alla Pinacoteca di Brera. Galleria Vittorio Emanuele si è spenta lunedì, quando è la luce è saltata anche a Palazzo Marino, dove si è dovuta sospendere la seduta del Consiglio comunale (i consiglieri erano metà in aula e metà collegati da casa, ma senza la connessione internet ci si è dovuti fermare). Ecco, proprio la presenza ubiqua, con relativi “doppi” consumi elettrici, è tra le cause del problema che non sono state citate in questi giorni.

