“L’avvenire appartiene ai fantasmi”, diceva il filosofo Jacques Derrida. Nella spettralità del pensatore francese l’apparire faceva vacillare l’essere. Un concetto che, traslato nella giustizia, fa vacillare la verità. Ci allontana da essa. Si resta schiacciati dal peso dei fantasmi, ossessionati dalla loro presenza-assenza. Forse bisognerebbe cambiare approccio metodologico. Nell’affannoso tentativo di dare un’identità ai personaggi misteriosi che popolano le indagini si potrebbe cominciare dal dress code. Come si vestono i fantasmi di Cosa Nostra, in abiti eleganti stile 007 o da mafiosi ordinari? Oppure in tenuta mimetica, che va molto di moda? Saperlo potrebbe servire, ad esempio, a indirizzare le indagini sull’uomo dei servizi segreti che, secondo Pietro Riggio, uno degli ultimi pentiti-sceneggiatori, premette il telecomando che azionò il tritolo usato per la strage di Capaci. Mica fu Giovanni Brusca, il boia di San Giuseppe Jato crede di essere stato lui, ma fu qualcun altro. Brusca, un fantasma vittima di un altro fantasma. Per 25 anni – è stato scarcerato da pochi giorni per fine pena – è scomparso e riapparso sulla scena, pronto a materializzarsi per puntellare i teoremi accusatori. Un permesso oggi e uno domani: sono un’ottantina quelli goduti dallo strangolatore del piccolo Giuseppe Di Matteo e killer di un numero indefinito di omicidi. Una manciata di giorni di libertà ogni mese per un lungo periodo, salvo uno stop quando gli contestarono che, mentre era in permesso, si occupava di affari personali. In particolare della compravendita di un immobile. Fu processato e assolto per estorsione, poi derubricata in violenza privata. Andò prescritta, invece, un’ipotesi di intestazione di beni.

