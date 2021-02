Come un delinquente pataccaro e un manipolo di poliziotti travolsero le indagini sulla strage di via D'Amelio. E a quei sette imputati condannati ingiustamente all'ergastolo nessuno ha chiesto ancora scusa

Non bisogna trovare dei colpevoli ad ogni costo, soprattutto se sono innocenti. Altresì non è necessario urlare che il più grande depistaggio della storia repubblicana ha impedito di scoprire la verità sulla strage di via D'Amelio, dove furono trucidati Paolo Borsellino e gli uomini della scorta.