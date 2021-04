La lotta nel fango dei manettari

Lotta nel fango tra giornali manettari. Mercoledì il quotidiano Domani ha pubblicato una lunga inchiesta in cui accusa l’ex premier Giuseppe Conte di aver ricevuto in passato incarichi di consulenza grazie alle raccomandazioni di Piero Amara, avvocato arrestato nel 2018 e poi condannato per corruzione in atti giudiziari. Le accuse del quotidiano edito da De Benedetti si basano sulle dichiarazioni rese da Amara ai magistrati della procura di Milano. Dopo il suo arresto, Amara ha cominciato a collaborare con la giustizia e a lanciare una serie di accuse – dalla dubbia attendibilità – nei confronti di figure di spicco del mondo della politica, della magistratura e delle istituzioni. Negli ultimi mesi i verbali di questi interrogatori, coperti da segreto, sono stati recapitati (non si sa bene da chi) alle redazioni di alcuni quotidiani. Vista la mancanza di riscontri alle accuse, però, stavolta i giornali hanno deciso di non dare spazio al misterioso materiale. Tutti, tranne uno: Domani, appunto, che mercoledì ha pubblicato l’inchiesta contro Conte.

