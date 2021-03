Abbasso i numeri romani

Aveva iniziato il Louvre, ora lo fa il Musée Carnavalet di Parigi. Niente più numerazione romana perché molti visitatori non la conoscono, E anche le didascalie, non più di 1.500 battute: se no nessuno le legge. Ma i musei non dovrebbero stimilare l'istruzione e la cultura? Sullo sfondo, un altro abbandono della storia e dell'arte dell'occidente

Il Louvre, essendo il più importante museo del mondo, aveva già avviato la rivoluzione, o involuzione forse è il caso di dire, qualche anno fa. Il Carnavalet, che è pur sempre il magnifico museo della Storia di Parigi a due passi da Place des Vosges, ci è arrivato ora, dopo quattro anni dedicati a una meticolosa risistemazione: hanno abolito i numeri romani. D’ora in poi, i visitatori potranno ammirare opere d’arte e suppellettili dell’epoca di Luigi 14, leggere notizie su Enrico 4, o spalancare la bocca davanti alla celebre immagine della testa di Luigi 16 spiccata sventolata dal boia. Il resto della Storia è finito ghigliottinato, come il re. Il motivo del cambiamento non avrebbe nemmeno bisogno di essere spiegato: la maggior parte dei visitatori – quelli provenienti da culture linguistiche diverse, l’Asia o il mondo arabo, ma anche un gran numero di europei – non sono più in grado di leggere i numeri romani. E anziché mettere una legenda all’ingresso, o aggiungere una parentesi al cartello espositivo con il numero arabo ordinale, hanno preferito tagliare la testa al passato. Al Louvre per il momento si sono limitati ad abolire i romani nella numerazione dei secoli, ma il celebre ritratto del Re Sole di Rigaud ha conservato la sua targhetta: XIV. Il fatto comunque resta.