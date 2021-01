Da domani il nuovo Dpcm: ecco cosa prevede

Niente asporto per i bar dopo le 18 e divieto di spostamento anche tra regioni gialle, dove riaprono i musei. Si entrerà in zona arancione se l'indice Rt sarà pari a 1 e in zona rossa con Rt pari a 1,25. Arrivano le "zone bianche"

Spostamenti tra regioni vietati ancora per almeno un mese e niente asporto per i bar dopo le 18. Ancora chiusi teatri e cinema, ma riaprono i musei, almeno nelle zone gialle. Resta il coprifuoco mentre diventano più stringenti i criteri che determinano i colori delle regioni, con una novità, l'introduzione di una “zona bianca”, che al momento però non riguarda nessun territorio. Il nuovo Dpcm è stata presentata ieri dal governo, nel corso di un incontro con le regioni e comuni, ed entrerà in vigore da domani, 16 gennaio, e sarà valido fino al 5 marzo.

Il virus, ha riferito il ministro della Salute Roberto Speranza, “ha i mesi contati grazie alle vaccinazioni, ma non è stato ancora vinto e non c'è altra strada diversa dall'unita per affrontare questa emergenza". Per questo “la situazione non può essere sottovalutata, lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare le restrizioni per evitare una nuova, forte ondata". L'esecutivo ha sostanzialmente confermato l'impianto di base del precedente Dpcm, ma ha introdotto alcune modifiche, accogliendo le indicazioni della cabina di regia e alcune richieste da parte degli enti locali.

No all'asporto per i bar dopo le 18. La “zona bianca” e nuove soglie

Il sistema dei colori viene confermato con alcune novità, saranno più stringenti i criteri che determinano il grado di rischio e il colore delle regioni: con Rt 1 si va in arancione, con Rt a 1,25 in rosso. Viene poi introdotta la “zona bianca”, in cui resta obbligatorio l'utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale, ma vengono meno tutte le altre limitazioni: riguarderà le regioni in cui si registrano al massimo 50 casi ogni 100mila abitanti. Una condizione che al momento non riguarda nessuna regione, ma al contrario da domenica, sulla base delle nuove indicazioni, quasi tutta l'Italia potrebbe diventare arancione con l'eccezione di Sicilia e Lombardia che vanno verso il rosso. In questo quadro viene vietato l’asporto da bar e ristoranti dopo le 18 nelle zone caratterizzate dal rischio più alto, una regola che riguarda solo le bevande alcoliche ma non il cibo.

Niente spostamenti tra regioni fino al 15 febbraio

Sono vietati gli spostamenti tra regioni, a prescindere dal colore, fino al 15 febbraio. L'ipotesi iniziale prevedeva che il blocco arrivasse al 5 marzo, una prospettiva alla quale gli enti locali si erano opposti. Continua ad essere valida, invece, almeno fino al prossimo Dpcm, la regola che consente una sola volta al giorno ad un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) di andare a trovare parenti o amici nella regione, se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa, autocertificando lo spostamento.

Riaprono i musei e ripartono le scuole superiori

Nelle regioni “gialle”, come richiesto dal ministro dei Beni culturali Franceschini, riaprono i musei, ma solo nei giorni feriali. Niente da fare invece per cinema e teatri. Da lunedì prossimo inoltre, nelle regioni che non sono in zona rossa, il Dpcm prevede la possibilità per scuole superiori di riprendere le lezioni in presenza, con una percentuale che potrà variare tra il 50 e il 75 per cento. Tuttavia resta alle regioni la possibilità di introdurre provvedimenti più severi.

Nuovo rinvio per la stagione della neve, ancora chiuse piscine e palestre

Nuovamente rinviata la partenza sulla neve. Gli impianti di risalita resteranno chiusi in tutta Italia almeno fino al 15 febbraio: una data che rischia di compromettere del tutto la stagione invernale. Così l’unica opzione per lo sci è fare fondo in solitaria. Questo perché gli sport all’aperto, nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri, saranno consentiti: c’è dunque l’ok anche per la bicicletta, il jogging e la ginnastica. Continua invece lo stop agli sport di contatto e di squadra (allenamenti compresi), con le palestre e le piscine ancora chiuse.