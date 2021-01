Musei, un'impresa aperta

“Il teatro è il luogo dove una comunità liberamente riunita si rivela a se stessa… e ascolta una parola da accettare o da respingere”. La definizione di Paolo Grassi, fondatore del Piccolo Teatro di Milano, con la collaborazione di Giorgio Strehler e il sostegno della colta borghesia imprenditoriale, tornano d’attualità nel dibattito pubblico, in tempi di pandemia incalzante e di luoghi della cultura chiusi, ancora per chissà quanto tempo. E ricordano che teatri e musei, luoghi della musica e dell’arte hanno una straordinaria valenza culturale, ma anche e soprattutto una fondamentale rilevanza civile. Sono, appunto, spazi vivi della comunità, della polis, della democrazia. In cui proprio l’arte, la cultura creativa e quella politecnica, il senso della bellezza e la responsabilità della parola sono indispensabili per “rifiutarsi di stare dalla parte del flagello”, della malattia, delle fratture dolorose della crisi, proprio come ci ha ricordato Albert Camus in “La peste”. E facendo buona memoria anche della lezione di Leonardo Sciascia, a cent’anni dalla sua nascita: “Credo nel mistero delle parole e che le parole possano diventare vita, destino, così come diventano bellezza”. Cultura come civiltà raccolta, ricostruita, raccontata, rappresentata, appunto. Come memoria necessaria per il futuro.

