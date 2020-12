Shopping libera tutti. Le compere di Natale fanno dimenticare il Covid in tutto il mondo

x Brema (foto Ansa) Berlino (foto Ansa) Città del Messico (foto Ansa) Roma (foto Ansa) Tokyo (foto Ansa) Londra (foto Ansa) Londra (foto Ansa) Bangkok (foto Ansa) 1 di 8

Le foto dei centri cittadini italiani colmi di persone in cerca di regali natalizi (che hanno fatto indignare il ministro Francesco Boccia) non sono diverse da quelle che arrivano da tutto il mondo. Da Londra a Tokyo, da Città del Messico a Berlino, le compere in vista del Natale sono uguali ovunque: molta gente a passaggio e negozi pieni.