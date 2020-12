Un'altra tegola per la Raggi sul futuro del nuovo stadio della Roma

Il titolare del dossier ha informato i consiglieri capitolini che il ponte dei Congressi, opera fondamentale per permettere l'afflusso dei tifosi, non sarà completato prima del 2027

Ennesima tegola sul futuro stadio della Roma a Tor di Valle. Il ponte dei Congressi, opera essenziale per l’afflusso delle auto allo stadio, non potrà essere pronto prima del 2027. A informare i consiglieri capitolini del complesso cronoprogramma è stato questa mattina nel corso di una seduta dedicata della commissione Lavori pubblici, il vicedirettore generale del Campidoglio e titolare del dossier stadio, Roberto Botta. La commissione è presieduta da Alessandra Agnello, la grillina che insieme ad altri 4 consiglieri 5 stelle ha formato il gruppo “Piano di Roma” chiedendo, tra le altre cose, la non ricandidatura “calata dall’alto” di Virginia Raggi. Lo stadio di Tor di Valle è tra i progetti che non piacciono al manipolo di grillini dissidenti.

