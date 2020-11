Virginia, i pasticci M5s e lo #stadiofattobene

“Siamo pronti, mi auguro che entro Natale saremo in grado di fare un bel regalo ai tifosi della squadra”. La sindaca Virginia Raggi solo una settimana fa aveva promesso alla parte giallorossa della città una bella sorpresa per queste difficili festività pandemiche: il nuovo stadio. Ma la vicenda di Tor di Valle, i romanisti lo hanno ormai capito, funziona un po’ come la tela di Penelope: di giorni si fa, e di notte si disfa.

Pubblicità

Pubblicità