Minilockdown? Non bastano. La storia del sindaco di Latina

Chiudere Milano, lockdown cittadini, differenziazione automatica delle regole su base regionale. Il coronavirus ha inventato una nuova categoria del diritto pubblico: il federalismo del contagio. Su quale territorio devono essere stabilite le regole? Chi deve farlo? Il governo? Le regioni? O addirittura comuni? Anche ieri la questione è stata al centro del braccio di ferro tra i governatori e l’esecutivo. Da giorni, inoltre, s’invoca la chiusura di alcune città, ieri l’ordine dei medici di Milano ha chiesto a gran voce un lockdown per il capoluogo lombardo. In realtà in Italia c’è già una città medio grande che un minilockdown lo ha sperimentato. È Latina.

Pubblicità

Pubblicità