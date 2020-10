"Vattena buffone!". Salvini contestato dai ristoratori in protesta a Roma

"Non vogliamo sussidi, ma solo fare il nostro lavoro", dicono i manifestanti che apparecchiano con tovaglie, piatti e bicchieri direttamente "sul lastrico" di piazza della Rotonda, davanti al Pantheon

Pubblicità

Il significato è lampante: tovaglie, piatti e bicchieri sono apparecchiati direttamente sul lastrico. L'ultimo dpcm va ritirato oppure saremo costretti a chiudere, dicono i ristoratori romani. La loro protesta ha fatto tappa davanti al Pantheon, nel centro di una Roma piegata dalla crisi pandemica. Alla protesta dei commercianti ha partecipato anche il leader della Lega Matteo Salvini che ha criticato l'ultimo decreto ristori ("È una mancia") e ha ribadito l'importanza che Conte ascolti il centrodestra, anche sulla scia dell'appello lanciato questa mattina da Silvio Berlusconi. Ma c'è stato anche chi lo ha contestato: "Vattene, buffone!", hanno urlato alcuni manifestanti.

Pubblicità

"Non vogliamo sussidi, ma solo fare il nostro lavoro", dicono i ristoratori. Al loro fianco anche una delegazione di Fipe Confcommercio, la sigla che ha organizzato anche la protesta di oggi in piazza Duomo a Firenze, durante la quale Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, si è seduto in terra insieme a chef e ristoratori.