Meloni, ciao bella

“Solo io reputo scandaloso questo ridicolo teatrino da parte delle più alte istituzioni europee?”. Il teatrino era in realtà uno spettacolino, o un interludio, canoro. Già difficile classificarlo come non commendevole, “scandaloso” è fuori di senso. Si può al massimo obiettare che è un inutile oltraggio all’estetica. Si tratta, per farla breve dell’esibizione canora, starring Paolo Gentiloni commissario europeo agli Affari economici, di alcuni esponenti del gruppo dei socialisti e democratici europei che hanno cantato Bella Ciao in una zona morta dei lavori al Parlamento europeo.

“Solo io reputo scandaloso questo ridicolo teatrino da parte delle più alte istituzioni europee? Non hanno nulla di più importante di cui occuparsi?”. E’ stato il commento via Twitter di @GiorgiaMeloni. Non sappiamo se lo trovi solo lei, ma tendenzialmente sì. E pour cause. Primo, Bella ciao è una canzone ormai così destituita di significato politico – diluizione semantica, direbbero i linguisti – che la possono cantare in chiesa, all’asilo e pure degli europarlamentari de sinistra o le sardine, tanto ha il sapore neutro di un chewing gum masticato. Ma in secondo, e più importante, luogo: Meloni fa parte di un partito che vuole, fortissimamente vuole andare al governo con un partito di cui un parlamentare particolarmente idiota ha interrotto i lavori d’Aula per fare una (pure finta) proposta di matrimonio. Non aveva nulla di più importante di cui occuparsi? Infine, trattasi della stessa Meloni che, anziché occuparsi del bene del paese, è andata da Myrta Merlino a cantare quella specie di canzoncina che sapete, “Io sono Giorgia” eccetera. Nessuno lo trova ridicolo, questo scandaloso teatrino?