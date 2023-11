Parte la corsa agli Oscar e la competizione fra attrici è la più gustosa

La corsa è partita in ritardo di due mesi (la cerimonia degli Oscar è il 10 marzo 2024, negli anni senza sciopero scattava subito dopo la Mostra di Venezia). Tranne rare eccezioni per chi aveva lavorato in piccole produzioni indipendenti, agli attori Usa era vietato promuovere i film con interviste, servizi fotografici, proiezioni di gala. Allora tutti zitti, in attesa del via libera che in questi giorni riempie i programmi tv e le riviste specializzate? Mica tanto, alcuni attori sono stati più svegli di altri a cogliere le occasioni. Lily Gladstone, per esempio. La nativa americana, cresciuta nella tribù dei Piedi Neri, non ha perso occasione per perorare la causa del suo popolo, che ha colpito Martin Scorsese e gli ha ispirato “Killers of the Flower Moon”. Papà Gladstone era molto alla lontana imparentato con il primo ministro britannico, lei preferisce il trisavolo pellerossa. Aveva un altro piccolo film da promuovere, “Fancy Dance”, sempre nativi americani. Avvolta nei suoi abiti etnici – nel film sfoggia una serie irritante di coperte-cappotto multicolori – ha fatto il suo tour, tanto sempre di popoli oppressi si parla. Online ha risposto alle critiche dei nativi. Spike Lee si è già schierato: “Ha il mio voto”.

