Il mio cinema ora libero dalle ideologie. Chiacchierata con Marco Bellocchio

Dopo aver assistito alla proiezione del film di Marco Bellocchio, Rapito, ho sentito il bisogno di camminare senza meta, lasciandomi cullare da quella sospensione che talvolta ci accompagna all’uscita della sala buia e ci induce a riflettere su ciò che si è appena visto. Un passo dopo l’altro, rimettevo in fila le immagini nella mia mente, lasciando emergere le emozioni ricevute. Una prevaleva sulle altre, tanto più forte poiché rara e dunque preziosissima: la commozione. La vicenda del piccolo Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla famiglia perché segretamente battezzato dalla domestica, è certamente una storia commovente, ma ciò che mi emozionava non era soltanto il racconto di un’ingiustizia inflitta a un bambino e alla sua famiglia in nome di un principio assoluto (“Io ti rapisco perché Dio lo vuole”), o l’indiscutibile bellezza del film, quanto chi quel racconto ha deciso di restituire, e cioè Marco Bellocchio. A commuovermi era un sentimento di gratitudine nei confronti di un regista che anno dopo anno, decennio dopo decennio, seguita a sorprendere, a spiazzare, a imporsi su tutti per la freschezza del suo tocco e la perizia (sempre più raffinata) del suo mestiere. Se poi si pensa alla sua età, tutto questo risulta ancor più straordinario: a ottantatré anni, Bellocchio è indubitabilmente il più giovane regista in attività. Ho la fortuna di conoscerlo da diversi anni, e insieme all’affetto che provo per lui, cresce l’ammirazione per tutto ciò che ha fatto, che fa e che farà.

