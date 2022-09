Woody Allen dà l'addio al cinema. E aggiunge un colpo di scena

Tutto ieri si è fantasticato su “Wasp 22”: quello che sarebbe dovuto essere l'ultimo film del regista. Come i migliori ha annunciato il ritiro di colpo e in ottima forma, ma, dopo poco, ha smentito tutto

I migliori smettono di colpo, lucidi e ancora in ottima forma (parliamo di arte, non di artrite). Georges Simenon andò all’ufficio competente e chiese di cancellare dal passaporto la professione: non più “scrittore” ma “pensionato”. Philip Roth lo annunciò in un’intervista su Inrockuptibles: era stufo di passare la giornata a scrivere frasi, girarle, rigirarle, andare a pranzo, tornare alla scrivania e cancellare tutto.