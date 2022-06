Effetto "Pastorale americana". Le sue domande anticipano le tragedie di oggi

È una questione di decibel. La ragione per così dire tecnica per cui il canto di Pastorale americana, a venticinque anni dalla sua uscita (il libro apparve il 12 maggio 1997), ci arriva ancora tanto intenso è semplice: perché è un coro. Sono tre le voci che ci cantano la sua storia, tutte rivelate nelle primissime parole del libro. La prima addirittura in copertina: sempre lei, l’America. E non un’America qualunque, l’America del suo famoso e famigerato sogno, talmente però assorbito dalla sua stessa leggenda da trasformarsi, appunto, in pastorale. Non è più il sogno epico di conquista, è il sogno dei muretti di campagna, delle case in pietra, della permanenza, dell’apparente protezione da ogni possibile attacco. Non ha più l’odore della prateria, ma dello sterco di vacca delle stalle. La rappresentazione più dettagliata della luminosità di quest’America – più, in realtà, uno stato della mente che un luogo geografico – impegna la parte centrale di Pastorale americana, come il frontone di un tempio dedicato a Gea.

