In attesa di quello che sarà il suo ultimo film, godiamoci il nuovo libro di Woody Allen

Non sono finiti. Ne avremo un altro, il numero 50. Lo ha annunciato Woody Allen a un giornale francese, e sarà un thriller romantico girato in francese – non sembra già una gag, l’intreccio di generi e un Woody Allen che parla francese? Non vi fischiano le orecchie, attori che avete recitato in “Un giorno di pioggia a New York” per poi fare atto di contrizione: “Sono cose che non si fanno, darò il cachet in beneficenza per le donne maltrattate”? Saranno francesi anche gli attori – sperando che un po’ di ribellione ancora sia rimasta, nel paese di “Vive la difference”.

