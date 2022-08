Jordan Peele è maestro dell'horror in pieno sole, ma “Nope” manca il bersaglio

Avete mai guardato bene gli scatti fotografici di Muybridge con cavallo e fantino? Antenati del cinema d’animazione, era il 1878. Con un ingegnoso sistema di 24 macchine fotografiche, azionate una dopo l’altra dal movimento degli zoccoli, mostrarono che al galoppo le quattro zampe erano sollevate da terra (non però come nei quadri, in completa estensione: i pittori avevano il senso dello spettacolo). Il cavallo di Muybridge è nella storia della fotografia. Non altrettanto il fantino, che era nero, e dunque offre a Jordan Peele – il regista di “Get Out - Scappa” e di “Noi” – lo spunto per questo suo ultimo film, “Nope”.

