Alla Mostra del Cinema di Venezia ci sarà tanta qualità. E ce n'era bisogno

Un programma ricco di promesse per questa nuova edizione del festival. Apertura in grande con Baumbach, amore senza freni per il regista di "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" e un titolo impossibile per Iñárritu

L’invitation au voyage del direttore Alberto Barbera, per la Mostra del Cinema di Venezia che apre il 31 agosto fa purtroppo appello alle acrobazie rasoterra di Wim Wenders. Una volta era il viaggio per arrivare da qualche parte, poi il viaggio per il viaggio, ora il regista tedesco suggerisce il viaggio per ritornare a vedere meglio quel che abbiamo lasciato. Noi che viaggiamo perlopiù al cinema stiamo in attesa dei titoli, accompagnati da qualche metafora di troppo sfuggita durante la presentazione.