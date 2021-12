Addio a Jean-Marc Vallée. Non era il tipo di regista che gira sempre la stessa storia

"Dallas Buyers Club” e “Big Little Lies”. Il film con Matthew McConaughey magro come un chiodo – 20 chili persi mangiando solo verdura, pesce e bianco d’uovo in frittata – che cercava medicine per curarsi l’Aids, non ancora approvate dalla Fda (si segnala nel film anche Jared Leto, senza le protesi che Ridley Scott gli ha messo addosso in “House of Gucci”, qualche straccetto addosso e il resto era bravura). La serie Hbo con le ricche signore di Monterey, California, paradiso sulla scogliera con serpente velenoso. Alla scuola elementare c’è un cadavere, e come succede negli ambienti ristretti tutti sono sospettati. Morto a 58 anni, per cause ancora ignote, Jean-Marc Vallée non era il tipo di regista che gira sempre la stessa storia e rifugge dagli esperimenti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE