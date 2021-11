Bye bye box office: i dati delle piattaforme non dicono granché sul successo dei film

Il caso clamoroso di Martin Scorsese con “The Irishman”: se n’è parlato per mesi, poi i numeri hanno rivelato che per spuntare la casellina “visto” a Netflix basta neanche mezz’ora. E Variety annuncia che il prossimo film di Nolan potrebbe essere l’ultimo con un contratto super vantaggioso

Aiuto aiuto stiamo per essere inghiottiti dal Grande Nulla. Variety annuncia che “Oppenheimer” – il prossimo film di Christopher Nolan dedicato al padre della bomba atomica – potrebbe essere l’ultimo nel suo genere. Vale a dire, budget da cento milioni di dollari affidato a un regista da grandissimi incassi (prima della pandemia: “Tenet” ha rallentato la corsa incassando solo 363 milioni a fronte di 200 milioni spesi, con l’attenuante della ripartenza e di una trama-rompicapo). Nolan ha spuntato un contratto a percentuale che scatta dal primo dollaro di incasso (non, come succede più spesso, dopo una certa cifra). Lo scienziato protagonista non viene dalle saghe supereroiche, difficilmente consentirà un ricco merchandising. E uscirà solo al cinema: il regista snobba le profferte delle piattaforme streaming.