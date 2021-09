Tornatore: "Il mio documentario su Morricone è il racconto di un'amicizia"

Il regista siciliano: "Ho lavorato con il maestro quasi trent'anni. Ho deciso di raccontarlo come un romanzo audiovisivo per far capire agli spettatori la sua immensa grandezza"

Nella prima scena di “Ennio”, il documentario dedicato a Ennio Morricone, il più grande compositore italiano scomparso a 92 anni poco dopo il primo lockdown, lo vediamo far ginnastica di prima mattina nella sua abitazione romana. “Ho sempre pensato che in questa sua pratica non ci fosse solo il desiderio di tenere in forma il fisico – spiega al Foglio Giuseppe Tornatore che lo ha realizzato - ma che quegli esercizi fossero espressione della sua visione rigorosa della vita. Vi metteva tanta costanza che era poi la stessa che metteva nel suo modo di affrontare il lavoro e il quotidiano. Allenava costantemente sé stesso per poter affrontare con rigore la sua unica e sola passione che era la musica. Era un atleta unico, capace di regalare ogni volta delle grandi emozioni”.