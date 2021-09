"Quanto è stato difficile essere Ornella Vanoni. Ma oggi è un'altra storia"

La diva delle dive a Venezia per presentare il suo film diretto da Elisa Fuksas: "Con lei non ho recitato, sono stata io e basta. Ormai mi conosco a memoria (e infatti non dimentico niente)"

Arriva, osserva, dice qualcosa che solo in pochi riescono a capire, alza la voce, canta un motivetto, saluta, dice di nuovo qualcosa, si sposta di sedia perché c’è troppo vento e nel frattempo posa per i fotografi, “ma mi raccomando: mai foto da vicino”. Il giorno prima della chiusura della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica c’è anche lei, la diva delle dive, un’Ornella Vanoni più in forma che si muove con nonchalance sulle sue sneakers bianche come la camicia che domina su una grande gonna blu. “Fozaaaa con le domande!”, grida lei, per poi calmarsi subito dopo. Immediata e necessaria, pertanto, la prima domanda: “Quanto è difficile essere Ornella Vanoni?”.