Il delirio della medicina fai-da-te dei no vax

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Il delirio dell'uso congiunto di cure fai da te e farmaci già esistenti (ma prodotti per altre patologie) è una caratteristica peculiare della pseudo terapie alternative usate per il Covid. I guai attuali e potenziali sono grossi. Resta il mistero psicologico del rifiuto della difesa vaccinale e della simultanea accettazione entusiasta di farmaci, con status riconosciuto dall'agenzia statale, ma accettati per altre patologie. In questo caso, forse, ciò che suona convincente alle orecchie di chi è invece diffidente su tutto è l'appartenenza del farmaco alla classe degli antivirali. E altri deliri (da non sottovalutare).

Le tre "cose" principali



Fatto #1

Nel confronto tra sindacati e imprese, e tra tutto il mondo del lavoro e lo stato, si è persa un'occasione. D'altra parte questo era lo scenario generale in cui si è svolto il dibattito nazionale su questi temi. Qui lui gioca con la filosofia politica, lei se ne approfitta. Entrambi si candidano al talk show.

Fatto #2

Come va l'economia, come funziona il traino industriale.

Fatto #3

Per l'Ue e la direzione concorrenza Ita può avviare la sua attività senza il peso del contenzioso sugli aiuti di stato illegali ricevuti da Alitalia.

