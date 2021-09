Alitalia è una condanna che sopravvive anche ai prestiti-ponte

L’l’Italia sarebbe in procinto di essere condannata dalla Commissione europea per il prestito ponte di 900 milioni di euro dati nel 2017 ad Alitalia. Almeno questa è l’anticipazione del Financial Times di mercoledì, che evidenzia come la compagnia aerea dovrebbe restituire il prestito. In realtà quindi non si tratterebbe di restituire solo i 900 milioni di euro ai contribuenti italiani, ma anche gli interessi, che sono ormai superiori a 350 milioni di euro. E molto probabilmente, in aggiunta, l’Italia verrà sanzionata con una multa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE