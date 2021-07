Il decollo di Ita parte in salita

Il governo italiano e la Commissione europea dovrebbero avere trovato un accordo per la partenza della nuova Ita. La vecchia Alitalia dovrebbe chiudere tutti i voli il 15 ottobre, lo stesso giorno in cui la nuova compagnia dovrebbe iniziare con l’operatività. La partenza della nuova compagnia pubblica arriva con molti mesi di ritardo, ma è chiaro che la discontinuità richiesta dalla Commissione europea non era facile da attuare per un vettore che voleva ripartire dalle ceneri di Alitalia.

