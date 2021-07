La nuova Alitalia decolla. Ita volerà dal 15 ottobre

C'è l'accordo con Bruxelles: i primi voli tra tre mesi. Soddisfatti Giorgetti e Giovannini, ora la palla passa a Orlando per gestire gli esuberi: la nuova compagnia potrà assumere 2.800 persone nel 2021 e 5.750 nel 2022

La svolta nelle trattative è arrivata in mattinata: dal 15 ottobre potranno decollare i primi voli di Ita, la compagnia che nascerà dalle ceneri di Alitalia. "La discussione con la commissione europea ha consentito di giungere ad una soluzione costruttiva ed equilibrata, che garantisce la discontinuità necessaria al rispetto della normativa europea", si legge in una nota del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. "L'esito positivo dell'interlocuzione con gli uffici della commissione consente di avviare le procedure relative all'aumento di capitale di Ita e crea le condizioni per la firma del memorandum d'intesa per il passaggio di determinate attività da Alitalia a Ita".

Tre mesi di tempo, dunque, per procedere con i passaggi sopra descritti e garantire l'operatività del nuovo vettore aereo, che come dice ancora il Mise sarà "solido, sostenibile e indipendente, in grado di operare nel segno della discontinuità e con solide prospettive di crescita e sviluppo".

A commentare il via libera di Bruxelles è anche il ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini, che insieme a Giorgetti ha condotto in questi mesi le trattative con la commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager. "Con Ita nasce una nuova importante compagnia aerea italiana", sottolinea il ministro, "con significative prospettive di sviluppo e che sarà in grado di competere sul mercato nazionale e internazionale". A vigilare sul rispetto delle norme europee ci penserà ancora la commissione europea: "Rimarremo in stretto contatto con le autorità italiane per garantire che il lancio di Ita come nuovo e vitale attore di mercato sia in linea con le norme dell'Ue sugli aiuti di stato", ha detto Vestager.

Ora, a gestire la transizione, entrerà in gioco anche il ministro Andrea Orlando. Perché il passaggio da Alitalia a Ita, come detto altre volte, comporterà diverse miglialia di esuberi: I lavoratori Alitalia che potrebbero essere assunti nella nuova compagnia sono 2.800 nel 2021 e 5.750 nel 2022. "Il periodo di transizione sarà accompagnato attraverso una corretta vigilanza sull'amministrazione straordinaria di Alitalia che si farà carico delle ricadute sociali insieme con il ministro del Lavoro", spiega ancora il Mise, "attivando tutte le tutele consentite per accompagnare i lavoratori che non troveranno posto nella newco verso nuove prospettive".