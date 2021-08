I mostri silenziosi di Phil Tippett

Si rivedono le creature di Bruegel e Bosch in “Mad God” del due volte premio Oscar americano, in anteprima mondiale al Locarno Fiilm Festival

Phil Tippett ha creato mostri per George Lucas, Steven Spielberg, Paul Verhoeven (quando girava “Robocop”, lasciando in pace le suore del convento). Ha lavorato con Rick Baker al bar intergalattico di “Star Wars”, quando la saga era conosciuta come “Guerre stellari”. Per “Jurassic Park” era stato “consulente ai dinosauri”. Hanno la sua firma i lupi mannari di “Twilight”. Due Oscar, è l’erede del sublime Ray Harryhausen: con la tecnica pionieristica dell’animazione a passo uno, negli “Argonauti” faceva combattere gli scheletri. Anche Tippett cominciò in stop motion, prima di convertirsi all’animazione computerizzata: non sono tanti gli artigiani che compiono il passaggio senza danni. Gli effetti speciali che prima si facevano con matite, fil di ferro, plastilina ora si fanno con un software.