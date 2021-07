Registi, sceneggiatori, attori e produttori unitevi per la libertà di parola

Una battaglia per la libertà di parola. Nulla di più e nulla di meno. Registi, sceneggiatori, attori, produttori: uniti e combattenti, per garantire ai film che verranno la libertà di raccontare il mondo – non di “rappresentarlo”: la parola già porta fuori strada, verso la fedeltà fotografica o la precisione da cartografo. Il contrario di un bel film. Si rischia la borgesiana mappa dell’impero, tanto precisa da esser grande quanto l’impero, quindi inservibile. O il ritorno al codice Hays, per restare nella storia del cinema.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE