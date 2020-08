I classici greci e tanta poesia. Marilyn era a posto anche con la letteratura

Vestito rosso del tipo che stende, più del plissettato bianco che svolazza in “Quando la moglie è in vacanza”. Tacco di una scarpa accorciato di un centimetro, per ancheggiare meglio. Così Marilyn Monroe appare in “Niagara” di Henry Hathaway, il film che nel 1953 la lanciò. Aveva già fatto una particina in “Eva contro Eva”, non di quelle che si stampano nella memoria. In “Niagara”, vestita per uccidere – proprio quel che ha in mente, d’accordo con l’amante vuole sbarazzarsi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.