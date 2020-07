Certo, c’è la pandemia, ma la Mostra di Venezia 2020 pare poco invitante

Avevamo scritto “autarchica”, quando si sapeva soltanto del film d’apertura: “Lacci” di Daniele Luchetti, dal romanzo di Domenico Starnone. Il direttore Alberto Barbera ha precisato ieri in conferenza stampa che la Mostra di Venezia 2020 non lo sarà affatto. Vigenti le restrizioni di viaggio per i registi e gli attori americani, non ci sarebbe stato nulla di male, le parole servono a capirsi. C’è sempre, in alternativa, il commento alla selezione letto su Deadline: “Global Arthouse”. Sono i film da...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.