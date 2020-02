La solita solfa al festival del cinema di Berlino

Il film d’apertura della Berlinale un po’ di brividi li mette sempre. Negli ultimi anni, o era Wes Anderson – nel 2018 con “Isle of Dogs” e nel 2014 con “The Grand Budapest Hotel” – o era dimenticabile. Per far tornare la memoria bisogna frugare negli archivi: “The Kindness of Strangers” di Lone Scherfig l’anno scorso, “Django” (nel senso del jazzista gitano Django Reinhardt) di Etienne Comar nel 2017. Né uno né l’altro da rifilare allo spettatore che paga il...

