Alle dipendenze della food blogger Benedetta Rossi: “Ai giovani serve una chance”

Dai banchi al lavoro, le esperienze dei giovani nell'avventura lavorativa in cucina: "Qui è tutto fattuale, hai un riscontro vero – dice Lorenzo – quello che vedi nella scuola non sempre è quello che poi incontri nella vita"

Oltre quattro milioni di follower su Instagram, otto milioni su Facebook, tre milioni su YouTube. Non parliamo di una rockstar, ma di Benedetta Rossi, la food blogger più conosciuta e presente nelle cucine italiane. Un fenomeno che, oltre al popolo della rete, abbraccia quello di chi Internet lo frequenta meno: le persone di una certa età o i bambini attratti dalla figura materna che la Rossi incarna. Benny è sui social come nella vita normale: semplice, senza sovrastrutture, spesso in compagnia di Marco, marito e compagno di avventura. I due si sono accorti che il loro lavoro sarebbe meno efficace se non fosse proiettato nel futuro. Ecco spiegato il progetto formativo che stanno curando in ogni minimo dettaglio.