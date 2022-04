Pasqua come uno stile di vita sano

Pasqua è il perfetto paradigma del corretto stile di vita alimentare. La Pasqua arriva, almeno per la tradizione cattolica, dopo giorni, potremmo dire, di sobrietà: la Quaresima. In questo periodo i cattolici praticanti cercano di non eccedere sotto tutti i punti di vista, alimentazione compresa. Spesso si rinuncia a qualche cibo più pregiato e ai vizi meno indispensabili, fino ad arrivare al digiuno del Venerdì Santo. Poi arriva Pasqua e iniziano i festeggiamenti! Lo sappiamo, la nostra tradizione, ma anche quella degli altri paesi con una radice cattolica/ortodossa, è ricca di cibi tipici di questo periodo come l’agnello, cucinato in tutti i modi, la pasta fatta in casa tipica del centro-Italia, il casatiello partenopeo, la torta pasqualina, l’impanata ragusana, il brasato al barolo e salumi di ogni sorta. Per non parlare dei dolci, colomba e uova di cioccolata in primis, seguite però da tante ricette tipiche di ogni regione, se non di ogni comune.

