Pasqua, la vittoria sulla notte

Nel 1965, a Castelgandolfo, Paolo VI scrisse il celebre Pensiero alla morte pubblicato sull’Osservatore Romano del 9 agosto 1979: “L’ovvia considerazione sulla precarietà della vita temporale e sull’avvicinarsi inevitabile e sempre più prossimo della sua fine si impone. … Non più guardare indietro, ma fare volentieri, semplicemente, umilmente, fortemente il dovere risultante dalle circostanze in cui mi trovo. Fare tutto, fare bene. Fare finalmente ciò che tu ora vuoi da me, anche se supera immensamente le mie forze e se mi chiede la vita… E’ così che la morte sigilla la meta del pellegrinaggio terreno e fa da ponte per il grande incontro con Cristo nella vita eterna”.

