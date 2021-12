L'estasi fotografata al ristorante. Tre antipasti e tre primi

Sono un fotografo compulsivo, al ristorante vengo deriso perché faccio foto continuamente e nervosamente, non sono mai soddisfatto siccome oltre che compulsivo sono scarso, sfiduciato, incontentabile, la luce non mi piace, il telefono fa le bizze, la tovaglia fa delle pieghe, se non c’è la tovaglia c’è la tovaglietta che è macchiata (l’ho macchiata io col vino, chiaro), se non c’è la tovaglietta c’è direttamente il legno con venature magari sgradite, e in ogni caso spuntano briciole, poi l’acqua minerale è dozzinale e va tagliata, i clienti del tavolo sullo sfondo sono vestiti male… Però grazie a tutto questo lavorio all’apparenza insensato oggi mi ritrovo sullo schermo dodici mesi di cibo estremo, un archivio di foto dal quale distillare il meglio per l’amico lettore, mon semblable, mon frère.

