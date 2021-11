Cucina vegana? No, grazie. Lo chef licenziato a Londra

Se continui a chiamarli chef, ossia capi, poi non devi stupirti che i cuochi vogliano comandare. Ai padroni dei ristoranti, ai clienti, perfino al clima e quest’ultima non è un’esagerazione visto che il cuoco svizzero-tedesco Daniel Humm, invitato non ho capito perché alla Cop26 di Glasgow, ha dichiarato, nel mentre si parlava di riscaldamento globale, che il cibo vegetale renderà migliore il pianeta. Non l’elasticità cutanea o, che so, il transito intestinale: il pianeta! Come se la soia potesse fermare il sole… La tracotanza di Humm mi ha ricordato quella del re di Persia che fece fustigare il mare per costringerlo a calmarsi e a farsi attraversare dalle sue truppe: come se le fruste potessero fermare le onde… Superstizioni orientali, pensiero magico che oggi invade la mente defedata dell’occidente. Ora a Londra si registra una piccola reazione che ha visto protagonista, o finta vittima, proprio Humm. Costui nel ristorante del Claridge’s a lui affidato voleva imporre un menù tutto vegano, solo vegano, nient’altro che vegano, e così la proprietà del leggendario albergo ha dovuto rinunciare al suo ideologico, più che gastronomico, apporto. Insomma licenziato. Con un comunicato in verità assai blando, forse per non urtare le mille sensibilità dei milioni di permalosi che nell’agone digitale decidono chi deve salvarsi e chi affogare, melliflue parole in cui gli si augura che, altrove, abbia successo sulla base della “nuova audace visione”. Ovviamente la visione di Humm non contiene nessuna novità e nessunissima audacia: il vegetarianesimo è vecchio quanto Pitagora, il veganesimo è più recente (solo a sazi benestanti del secondo Novecento poteva venire in mente di rinunciare anche a latte e uova) ma sta imperversando e mettendo all’angolo noi onnivori. È la dieta prescritta dalla nuova religione ambientale, il grande imbroglio che va da Greta a Papa Bergoglio.

