Se è vero che la ristorazione è l’unica cosa seria in Italia (cit.), sarà interessante capire come si riorganizzano i ristoranti nel dopo lockdown nella città italiana più ossessionata dal mangiar fuori in Italia: Milano. Roma si sa che non fa testo, Roma ha reagito con la proliferazione dei tavolini, a Roma si mangia anche a casa, in fondo è la stessa cosa, ma a Milano, la Milano delle migliaia di posti sempre nuovi, che cambiano nome e indirizzo forsennatamente,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.